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Karşınızda Kate Middleton’ın Botox Etkisi Yaratan Favori Nemlendiricisi

Bir kraliyet üyesi gibi ışıldayan kusursuz bir cilt peşindeyseniz doğru yerdesiniz! En azından kraliyet üyelerinin cilt bakım rutinlerini takip ederek aynı ışıltıya kavuşmanız mümkün.

İngiliz The Sun gazetesinin açıkladığına göre; Kate Middleton’ın vazgeçilmez kremi doğal bir kırışıklık karşıtı krem olarak bilinen Biotulin. Biotulin; yüz kaslarını dondurup kırışıklıkları engelleyen lokal anestezi içeriyor. Eğer bu size biraz olsun botoksu anımsattıysa, genel olarak konsepti anladığınızı söyleyebiliriz. Zira krem kendi internet sitesinde de botoksa alternatif olarak tanımlanıyor.

“Biotulin yüz yatıştırıcı bir losyon olarak uygulanır.Hızlı bir şekilde absorbe edilir, cildi yumuşatıp yumuşak ve esnek hale getirir.İğne enjeksiyonlarından farklı olarak, yüzünüzü uyuşturmaz veya yüz ifadelerini kısıtlamaz. Yüz mimikleriniz Özellikleriniz hala hareketli ve güzel kalacaktır. “

The Sun’ın belirttiğine göre Middleton bu kreme kişisel makyaj artisti Arabella Preston’ın önerisiyle başlamış.

Yine de doktora danışmadan kullanılmaması yerinde olacaktır.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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