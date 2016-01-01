KARŞINIZDA NIKE EPIC REACT





Köpük teknolojisindeki en son yenilik olan Nike React teknolojisiyle geliştirilen ilk koşu ayakkabısı olan Nike Epic React, koşucuların ihtiyaç duydukları her özelliğe karşılık veriyor.

Nike, köpük teknolojisindeki en son yenilik olan Nike React teknolojisiyle geliştirdiği ilk koşu ayakkabısı Nike Epic React’i tanıttı. Her adımda darbeyi yumuşatan ve koşunun sonuna dek gereken enerjiyi sağlamak üzere tasarlan Nike Epic React, 22 Şubat’ta piyasa çıkacak.

Koşucuların ihtiyaçlarına yanıt veren Nike Epic React, her adımda ayakta hissedilen darbeyi yumuşatıyor, koşunun sonuna dek ihtiyaç duyulan enerjiyi sağlıyor. Ayrıca daha hafif, aşınma ve yıpranmalara karşı da dayanıklı bir ayakkabı olarak karşımıza çıkıyor.

Ayakkabının üst kısmı oldukça sade. Nike Flyknit Racer’dan ilham alan ve koşucuların ayaklarına gereken noktalarda hassas destek, esneklik ve nefes alabilirlik sunan tek parça Nike Flyknit gövde sayesinde, ayakkabının ön, kemer ve burun kısmı incelikle şekillendirilmiş durumda. Sade ve ince olan üst kısım, yine de gereken desteği sağlıyor.

Kıyasla, ayakkabının taban kısmı nispeten daha kalın ve çarpıcı. Nike React köpük, geçmişte kullanılan EVA bazlı köpük malzemelere kıyasla kayda değer ölçüde daha yumuşak olduğu için, yoldaki pürüz ve engebelere karşı daha etkili bir yastıklama sağlıyor, ancak yine aynı sebeple orta tabanın yassılaşmaması için daha yüksek, koşucuların yere daha sağlam basmalarını sağlamak için ise daha geniş olması gerekiyor. Bu amaçla tasarımcılar, orta tabanı üst çizgisi boyunca topuğun ötesine uzatarak, koşuculara istedikleri yastıklamayı ve ihtiyaç duydukları dengeyi sağladılar.

Taşıyıcı, bağlayıcı ya da tutkal kullanılmadan tek parça Nike React köpüğünden üretilen orta tabanın görünümü, elde edilen verilerin hızla yeni fikirlere dönüştürülmesine imkân tanıyan bilgisayar tabanlı tasarım yardımıyla geliştirildi. Bu sayede orta tabanın yüzeyi, koşu sırasında istenen noktalara yastıklama ve destek sağlayacak şekilde tasarlanırken, ihtiyaç duyulmayan bölgelerde daha az materyal kullanılarak ayakkabının toplam ağırlığı en düşük seviyede tutuldu. Görsel açıdan oldukça karmaşık olan taban yapısı, farklı kalınlıktaki yüzeylerden oluşuyor. Daha kalın noktalarda taban daha üstün yastıklama sağlarken, daha ince noktalar ise tabanın sağlamlığını artırmakta kullanılıyor.

Ayakkabının üst kısmı tek parça köpük üzerinde yer aldığından, dış taban ile orta taban hemen hemen aynı. Bunun tek istisnası, ön kısmında ve topukta yer alan, ayakkabının yeri daha iyi kavramasını sağlayan ve dayanıklılığı artıran iki kauçuk kısım.

Nike Epic React 22 Şubat tarihinden itibaren nike.com üzerinden ve seçkin mağazalarda koşu tutkunlarıyla buluşuyor.



