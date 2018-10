Pin it

Like

Kasımdan itibaren Merkür retro hareketine başlıyor. Birçok burç bu hareketin etkilerini finansal konularda deneyimlerken bir kısmı da arkadaş çevrelerinde deneyimleyecek.

İşte Astrolog Dinçer Güner’den Kasım 2018 astroloji yorumunuz.…

AKREP | (23 Ekim – 22 Kasım)

18 Kasım’dan itibaren Merkür retro hareketine başlayacak. Bu hareketin etkilerini finansal konularda deneyimleyeceksiniz. Bu dönemde lüks tüketimden uzak durmakta fayda var. Kendinizi önemsiz hissettirecek özel hayatınızdan, iş hayatınıza kadar olan geniş yelpazedeki her türlü konu ve durumlardan uzak durun.

YAY | (23 Kasım – 21 Aralık)

Merkür’ün retro hareketi sağlık konusunda etkili. Bu dönem içerisinde fiziksel görüntünüzde marjinal değişiklikler yapmamanızda, saç rengini ya da modelini değiştirmemenizde fayda var. Ayrıca estetik operasyonlardan da

uzak durmalısınız zira memnun kalmayacağınız sonuçlar alabilirsiniz.

OĞLAK | (22 Aralık – 20 Ocak)

Ekim ayı içerisinde başlayan Venüs retro hareketinin etkileri devam ederken bu ay Merkür retro hareketine başlayacak. Bu hareketle psikolojiniz daha hassas bir hâl alacak. Yalnızlaşma ihtiyacınız artabilir. Bu

dönem korkularınızla yüzleşebilirsiniz. Üstesinden gelmek için kendiniz yol çizmeye çalışabilirsiniz.

KOVA | (21 Ocak – 19 Şubat)

Bu ay arkadaşlık ve dostluk ilişkilerinizi tecrübe edeceksiniz. Arkadaşlarınızla aranızda yanlış anlaşılmalar, gerilimler ve küskünlükler olabilir. İşten kazandığınız parayı nasıl yöneteceğinize dikkat etmelisiniz. Zira sosyalleşeyim derken sorumluluk alanlarınıza ayırdığınız paradan olmanız çok yüksek ihtimal.

BALIK | (20 Şubat – 20 Mart)

Merkür’ün retro hareketinin etkilerini kariyerinizde ve yapacağınız alternatif iş kanallarıyla ilgili konularda tecrübe edeceksiniz. Mevcut işinizdeki koşulları gözden geçirmekte fayda var. Bilgisayarınızdaki verileri yedeklemelisiniz. Bu, sizi sekteye uğratabilecek her türlü soruna karşı kesin çözüm olacak.

KOÇ | (21 Mart – 20 Nisan)

Ekimde başlayan Venüs retrosunun etkileri devam ederken bu ay da Merkür retro hareketine başlayacak. Bu hareketin etkilerini; yabancılarla yapılan ticari ilişkilerde veya iletişim kanallarında göreceksiniz. Merkür’ün retro hareketinde olmasından dolayı hata yapmaya yakın olduğunuz için dikkatli olmalısınız.

BOĞA | (21 Nisan – 20 Mayıs)

Bu ayki Merkür retrosu kaotik bazı durumlara daha açık olabileceği için kredi çekmek, borçlanmak sizin için çok da sağlıklı sonuçlar getirmeyebilir. Finansal konularda risk almamakta ve elinizdeki mevcut parayı idareli harcamanızda fayda var. Bu retro süresi boyunca zorunlu olmadıkça ameliyat ve estetik operasyonlardan uzak durun veya erteleyin.

İKİZLER | (21 Mayıs – 21 Haziran)

Bu ay evliliğinizi veya ortaklıklarınızı sınayacaksınız. Venüs retrosu yarım kalmış meseleleri tekrar gözden geçirmek için fırsatlar sunuyor. Üzerine gelen Merkür retrosu ise vereceğiniz kararların bir nevi sağlaması gibi olacak. Dolayısıyla kendinizi ifade ederken empati kurarak hareket etmeniz sizler için en doğrusu olacak.

YENGEÇ | (22 Haziran – 22 Temmuz)

Merkür retro hareketinin etkilerini günlük hayatınızda her kalemle ilgili yaşayacaksınız. Bunlar iş hayatınızı kapsadığı gibi ev konularını ve tüm bunların getirdiği her türlü sorumlulukları da kapsamakta. Bu süre zarfında her zamankinden daha fazla çaba sarf edip istedikleriniz daha zor ulaşabilirsiniz.

ASLAN | (22 Temmuz – 22 Ağustos)

Bu ay Merkür retro hareketine başlayacak. Bu hareketin etkilerini özel hayatınızda göreceksiniz. Bu süre zarfında yaşadığınız ilişkilerde birtakım problemler yaşayabilirsiniz. Daha alıngan bir tutum içerisine girebilirsiniz. Bu etkilerin tamamen bir süreç olduğunu unutmayarak hareket ederseniz, yaşayacağınız olası sorunları çözebilirsiniz.

BAŞAK | (23 Ağustos – 22 Eylül)

Kasımda Merkür retro hareketine başlayacak. Bu hareketin etkilerini ev, aile, yuva konusunda hissedeceksiniz. Bu dönem içerisinde taşınma, dekorasyon, tadilat gibi majör kararlar almayın. Aile ilişkilerinde yaşanabilecek olası gerginliklerde sağduyulu davranmak en yerinde davranış olacak.

TERAZİ | (23 Eylül – 23 Ekim)

Ekimdeki Venüs retro hareketinin etkileri devam ederken, 18 Kasım’da Merkür retro hareketine başlayacak. Pazarlama ve yayıncılıkla ilgili olabilecek işlerde dikkatli olmalısınız. Yanlış evrakların, yanlış yerlere gönderilmesi, e-postaların karışması, olası seyahatlerin biletlerinde yanlışlık yapılması gibi konular yaşayabilirsiniz.