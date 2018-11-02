Yılbaşı öncesi son ayda; yavaş yavaş kendimizi şımartacak kozmetik seçimlerimizi yapmaya başladık.
İşte Kasım ayında edinmeniz gereken güzellik ürünleri:
Max Factor Volume Infusion Mascara
Max Factor’ün bu en yeni ürünü; keratin ve biotin takviyesi ile yoğun bir kirpik görünümü yaratıyor.
Byredo Chai Candle
Hindistan’dan gelen sıcak baharatların kokusuyla; soğuk kış gecelerini ısıtmaya ne dersiniz? Byredo’nun bu mumu tam aradığınız şey olabilir!
L’Occitane x Pierre Herme 86 Champs Eaux de Parfum Collection
L’Occitane’ın Pierre Herme ile işbirliğinden çıkan bu koku; yeni sezonda favorimiz olacak gibi duruyor.
Ouai Scalp & Body Scrub
Favori saç bakım markamız Ouai’nin bu derin temizleyici saç scrub’ı ile vücudunuza da peeling yapabilirsiniz.
Dior J’adore Absolu
İkonik Dior J’adore kokusunun bu yeni versiyonu; tazelik ve şekerli koku arasındaki balansı sağlıyor.
Tom Ford Boys & Girls II
Kendinizi yılbaşı öncesinde krem,metalik ya da mat yapıdaki bu seri ile şımartabilirsiniz.