Kasım Ayında Edinmeniz Gereken Güzellik Ürünleri

 

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Yılbaşı öncesi son ayda; yavaş yavaş kendimizi şımartacak kozmetik seçimlerimizi yapmaya başladık.

İşte Kasım ayında edinmeniz gereken güzellik ürünleri:

 

 

Max Factor Volume Infusion Mascara

Max Factor’ün bu en yeni ürünü; keratin ve biotin takviyesi ile yoğun bir kirpik görünümü yaratıyor.

 

 Byredo Chai Candle

Hindistan’dan gelen sıcak baharatların kokusuyla; soğuk kış gecelerini ısıtmaya ne dersiniz? Byredo’nun bu mumu tam aradığınız şey olabilir!

 

L’Occitane x Pierre Herme 86 Champs Eaux de Parfum Collection

L’Occitane’ın Pierre Herme ile işbirliğinden çıkan bu koku; yeni sezonda favorimiz olacak gibi duruyor.

 

Ouai Scalp & Body Scrub

Favori saç bakım markamız Ouai’nin bu derin temizleyici saç scrub’ı ile vücudunuza da peeling yapabilirsiniz.

Dior J’adore Absolu

İkonik Dior J’adore kokusunun bu yeni versiyonu; tazelik ve şekerli koku arasındaki balansı sağlıyor.

Tom Ford Boys & Girls II

Kendinizi yılbaşı öncesinde krem,metalik ya da mat yapıdaki bu seri ile şımartabilirsiniz.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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