KAŞINIZI 4 ADIMDA MAKYAJA HAZIRLAYIN



Farlar, rujlar bir tarafa günümüz makyaj trendlerinde her şey artık muhteşem bir cilt ve heykelimsi bir görünümle alakalı. Bu sebeple yeni çıkan markalar da buna dikkat çekmeye devam ediyor. Önemli olan iyi bir cilt bazı

yaratmak ve yüzünüzün hatlarını doğru bir şekilde ortaya çıkarmak.

Hâl böyle olunca, kaşlara da büyük iş düşüyor ve her geçen gün yeni bir kaş ürünü çıkıyor. Önceden kaşlarımızın içini doldurmak için uygun renkteki bir farı hafifçe kaşımıza sürerdik. Tabii, bir de kalemler vardı ama hiçbir inceliği ve özelliği olmayan kalemlerdi bunlar. Şimdi jel yapıda kaş ürünleri, âdeta hayatımızı kolaylaştırıyor. Hatta kaşımızı makyaja hazırlamamız için var olan bazlar bile mevcut.

Beyza Serin

