KAŞMİRİN DİLİNDEN ANLAMAK…





Dünyanın en yumuşak dokusu kaşmir, kullanıcıları için modanın ötesinde bir tutku…

Uzun yıllar kullanılabilecek dayanıklılıkta olan kaşmir ürünler Silk and Cashmere farkı ve sezonun son indirimi fırsatıyla sunuluyor.

Dokunduğunuz anda bağımlılık yaratan yumuşaklıkta ürünler sunan Silk and Cashmere’de, Sonbahar-Kış sezonunun en özel kadın-erkek üst giyim parçalarını ve sıcacık kış aksesuarlarını 24 Şubat Cuma günü başlayacak olan kışın son indiriminde %70’e varan fırsatla gardırobunuza ekleyebilirsiniz.

Renk ve bedenler tükenmeden yılın son indiriminden faydalanmak için Silk and Cashmere mağazaları ve www.silkandcashmere.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

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