KATE BOSWORTH’UN BAKIM SIRLARI VE HAKKINDA BİLİNMEYEN ÜÇ ŞEY



Oyunculuğuna ve giyim tarzına hayran olduğumuz oyuncu Kate Boswoth; bakım sırlarını, en büyük keyfini, favori mekânlarını ve hakkında bilinmeyen üç ayrıntıyı anlatıyor.

Vazgeçemediği Bakım Ürünleri

“SK-II’nin tüm ürünleri. Özellikle de SK-II LXP Serum, SK-II Stem Power Moisturizer ve SK-II LXP Cream… Güneş koruyucum olmadan ve gün içinde yenilemeden de yaşayamam. Yeri gelmişken bir sır vereyim. YSL Le Teint Touche Éclat Fondöteni nemlendiricimle karıştırıp sürüyorum. Cildim daha parlak duruyor.”

Vücudum için

“Badem ya da Hindistan cevizi yağı kullanıyorum.”

