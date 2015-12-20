KATE BOSWORTH’UN BAKIM SIRLARI VE HAKKINDA BİLİNMEYEN ÜÇ ŞEY

Nurdan Gündoğdu - MAR 03, 2017 CUMA


Oyunculuğuna ve giyim tarzına hayran olduğumuz oyuncu Kate Boswoth; bakım sırlarını, en büyük keyfini, favori mekânlarını ve hakkında bilinmeyen üç ayrıntıyı anlatıyor.

KATE BOSWORTH'UN BAKIM SIRLARI VE HAKKINDA BİLİNMEYEN ÜÇ ŞEY 2

Vazgeçemediği Bakım Ürünleri

“SK-II’nin tüm ürünleri. Özellikle de SK-II LXP Serum, SK-II Stem Power Moisturizer ve SK-II LXP Cream… Güneş koruyucum olmadan ve gün içinde yenilemeden de yaşayamam. Yeri gelmişken bir sır vereyim. YSL Le Teint Touche Éclat Fondöteni nemlendiricimle karıştırıp sürüyorum. Cildim daha parlak duruyor.”

Vücudum için

“Badem ya da Hindistan cevizi yağı kullanıyorum.”

Nurdan Gündoğdu

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