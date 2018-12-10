Kate Bosworth’un Göz Kamaştıran Stil Turu

2018’in en iyi giyinen isimleri kimlerdi dersiniz? Bu göz kamaştıran isimlere şu listeden göz atabilirsiniz.

Mesela o listedeki isimlerden biri de; aralık ayının da nefes kesen görünümlerine sahip olan Kate Bosworth.

Hatta, aynı gün içerisinde giydiği birbirinden farklı şık kombinlerle de bu stil yarışını kızıştırdı diyebiliriz.

Kate Bosworth’un aralık ayındaki son üç gününü mercek altına alıp, ilham perisi olarak da içimize dahil ediyoruz.

Takım elbiseler ya da cesur çiçek desenlerinin hakim olduğu elbiseler onun en iyi taşıdığı parçalardan.

Kate Bosworth gibi mükemmelin peşinde olanlar bu görünümleri asla es geçmemeli.

#1

3.1 Phillip Lim elbisesiyle.

#2

Chloé takımı ve Hunting Season marka çantasıyla.

#3

Sally LaPointe tulumuyla.

#4

Chloé elbisesiyle.

#5

Proenza Schouler takımı ve Chloe gömleğiyle.

#6

Gabriela Hearst takımı ve Benedetta Bruzziches marka çantasıyla.

#7

Calvin Klein elbisesiyle.

#8

Christopher Kane kazağı veCalvin Klein sandaletleriyle.