KATE HUDSON İLE GLAMOUR GAMES 3





Önceki Glamour Game’lerin başarılarını takiben, Michael Kors süper modeller Gigi Hadid ve Lily Aldridge ile olan yarışına Kate Hudson ile devam ediyor.

Gigi ile yaptıkları hızlı soru-cevap yarışı moda, yemek ve daha birçok konuyu içeriyordu. Bunun yanında Lily ile olan hızlı ‘’ En ünlü moda ikonu kim?’’ yarışında ise dünyanın önde gelen stil yıldızlarını tarif etmişlerdi. Şimdi ise üçüncü Glamour Game olan ‘’The Faves Game’’ ile Michael ve Kate birbirinin en çok sevdikleri şeyleri tahmin etmeye çalışıyorlar.



