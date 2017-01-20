KATE HUDSON’IN ŞAŞIRTAN RADİKAL DEĞİŞİMİ



Sezonun gözde saç modellerinden birinin bob kesim olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz.

Saçlarınızı kazıtmaya ne dersiniz?

Bu konuda Kristen Stewart, Cara Delevingne gibi isimlerden de ilham almaya başlayabilirsiniz. Hatta bugünlerde ilham perisi listenize Kate Hudson’ı da ekleyebilirsiniz.

38 yaşındaki oyuncu Kate Hudson yeni görünümünü instagram hesabından paylaştı ve takipçilerini şaşırttı.

Müzisyen Sia ile gerçekleştirme hazırlıklarında olduğu proje için bu yeni görünüme kavuştuğu belirtilen Hudson’ın o etkileyici sarı saçlarını şimdiden özledik.



