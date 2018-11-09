Kate Middleton Bunu Hep Yapıyor: 6 Yıl Sonra Aynı Elbise

 

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Kate Middleton, gardırobundaki parçaları tekrar tekrar giyme konusunda oldukça istikrarlı bir isim.

Her tasarımcıya erişim sağlama imkanı varken, on yıldan uzun bir süredir giydiği botlar ve uygun fiyatlı ayakkabıları da dahil olmak üzere en sevdiği parçaları kombinlerinde tekrar tekrar kullanmayı çok seviyor. Bu sefer, 2012’den unutulmaz bir Jenny Packham elbiseyi yeniden hayata döndürdü ve altı yıl sonra bir başka çarpıcı görünümle daha karşımıza çıktı.

2018

Londra’daki Tusk Conservation Awards kırmızı halı stili için elbisesini elmas küpeleriyle eşleştiren Cambridge Düşesi, gerçekten de çok zarif görünüyor.

2012

Tabii elbiseyi arkadan görmediyseniz, çok şey kaçırıyorsunuz. Çarpıcı dantel detaylarıyla hayallerdeki kırmızı halı görünümünü yakalamayı başaran Kate Middleton’ın yıllar içinde aynı elbiseyi nasıl farklı şekillerde kombinlediğini görmek için aşağıda gezinmeye başlayabilirsiniz.

 

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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