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Kate Middleton ve Meghan Markle Çantalarını Neden Sol Elde Taşıyorlar?

Bilmediğimiz bir başka kraliyet protokolü daha!

Sussex Düşesi Meghan Markle ve Cambridge Düşesi Kate Middleton’ın çantalarını sadece sol elde taşımalarının ardından da bir kraliyet kuralı çıktı.

Kate Middleton

Kraliyetin, düşeslerin çantalarını sol elde taşımaları yönündeki teşvikinin altında; kalabalık içinde de insanlarla rahatlıkla tokalaşmalarının önünü açmak yer almakta. Aynı zamanda eşleriyle el ele tutuşarak yürüyebilirler.

Meghan Markle

Eğer çantalarını iki eliyle sıkı sıkı tutuyorlarsa; bu da demek oluyor ki ortamı kimseyle tokalaşmadan terk etmek istiyorlar.

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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