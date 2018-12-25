Kate Middleton ve Meghan Markle’ın Zarif Noel Ziyareti Stili

Kraliyet ailesi, St. Mary Magdalene Kilisesi’ne Noel ziyaretlerini gerçekleştirdi. Ziyaretleri esnasında Düşes Kate Middleton ve Düşes Meghan Markle‘ın stilleri dikkat çekti.

Her daim şık ve zarif duruşuyla dikkat çeken Kate Middleton‘ın Noel ruhuna uygun olarak tercih ettiği kırmızı paltosu Catherine Walker tasarımı.



Meghan Markle ise şaşırtan bir tercih yaparak Victoria Beckham tasarımı elbise ve çizmeler giydi. Lacivert elbise ve paltosunu, lacivert kuş tüyleriyle süslenmiş şapkasıyla tamamlayan Sussex Düşesi hamile stiliyle göz kamaştırıyor.

Middleton‘ın son dönemin yükselen trendlerinden olan kalın taç şeklindeki saç aksesuarı ise dikkat çeken detaylardan oldu.