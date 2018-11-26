Kate Middleton ve Prens William Neden Kıbrıs’a Gidiyor?

Kraliyet ailesi üyeleri yardım amaçlı gezilere oldukça önem veriyor. Kate Middleton ve Prens William’ın yeni rotaları ise Kıbrıs.

Dük ve Düşes bu sene biri Londra biri Kıbrıs’ta gerçekleşecek iki Noel kutlaması planlıyor. Londra’daki kutlamaya Kıbrıs’ta hizmet veren askerlerin aile üyeleri de davet edilecek.

4 Aralık’taki Kıbrıs’ta gerçekleşecek İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri askerlerinin katılacağı davette ise Dük ve Düşes askerlerle bir araya gelecek ve askerlerden ailelerine iletilmek üzere Noel mesajlarını alacaklar.