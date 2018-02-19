KATE MIDDLETON VE PRENS WILLIAM’IN BAFTA ŞIKLIĞI

Nurdan Gündoğdu - ŞUB 19, 2018 PAZARTESI

 

 


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Kate Middleton ve Prens William, 18 Şubat 2018 günü görkemli bir törenle gerçekleşen 71. Bafta Ödülleri’nin konuşulan isimlerindendi.

Londra Royal Albert Hall’da gerçekleşen Bafta Ödülleri’nin kırmızı halı şıklığını parlatan iki özel ismin stilini mercek altına aldık.

Gecede pek çok davetlinin #TimesUp hareketine destek olmak için siyah renk elbise tercih ettiğini belirtelim.

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Her zamanki gibi etkileyici görünen Kate Middleton’ın koyu yeşil bir elbise tercih etmesiyle #TimesUp hareketine karşı politik bir yaklaşımda bulunmaktan kaçındığını gözler önüne serdi. Tabii bir de Kraliyet Ailesi’nin cenaze törenleri hariç siyah giymekten kaçınması kuralı da söz konusu.

Sizi, gecede İngiliz moda tasarımcısı Jenny Packham imzalı bir elbise tercih eden Middleton ve  Prens William’ın şık stiliyle başbaşa bırakıyoruz.

 

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Nurdan Gündoğdu

 

 