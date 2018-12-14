Kate Middleton ve Prens William’ın Yeni Yıl Özel Aile Fotoğrafı

Prens William ve Kate Middleton’ın bu aile karesi gününüzü biraz daha iyi hale getirme havasında, değil mi?

Şimdiye kadar çekilen “en tatlı aile fotoğrafları” listesinin güçlü adaylarından olduğu kesin. Kensington Sarayı tarafından paylaşılan bu karede, Kate Middleton ve Prens William, üç çocuğuyla birlikte bir ağaç gövdesine oturuyor. Prens George, Prenses Charlotte ve bebek Louis.

Fotoğraf, Anmer Hall’da çekildi ve bu yıl Prens William ve Kate Middleton’ın Noel tebrik kartı için de kullanılacak çok yönlü bir kare.

Kraliyet Ailesi’nin yeni yıl kartlarında kullanılacak bir diğer kare ise Meghan Markle ve Prens Harry’nin 19 Mayıs 2018’de gerçekeleşen düğünlerinden bu özel fotoğraf oalcak.

2017 yılına ait yeni yıl kartını da hatırlamadan geçmeyelim.