Kate Middleton’ın Çantasından Eksik Etmediği Dört Ürün

 

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Yazar Marcia Moody, Düşes Kate Middleton ile ilgili bilgiler paylaştığı “Kate: Biyografi” kitabında ilginç detaylar veriyor.

Kate Middleton’ın sıklıkla kullandığı küçük çantalarından eksik etmediği dört şey sizce ne olabilir?

Kadınların makyajlarını, saçlarını ve dişlerini kontrol etmek için sürekli yanlarında bulundurdukları ayna, Middleton’ın çantasından da eksik olmuyor.

Bir diğer vazgeçilmezi ise mendil. Özellikle üç çocuk annesi birisi için şaşırtıcı sayılmaz, öyle değil mi?

Düşes kurumuş ve pul pul dökülen dudaklarla görünmek istemiyor olacak ki, dudak balmı çantasında muhakkak bulunuyor.

Dördüncü ürün size biraz beklenmedik gelebilir: Yağ emici kozmetik kağıtlar. Cildi fazla yağdan ve parlamadan arındıran cilt kağıt mendilleri Kate Middleton’ın da kurtarıcısı.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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