Kate Middleton’ın Kraliyet Düğünü Stili

 

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Cambridge Düşesi’nden Kate Middleton’un bir kraliyet düğün için kusursuz seçimler yapması elbette tesadüf değil.

Prenses Eugenie ve Jack Brooksbank’ın gerçekleşecek düğünlerinin merakla beklenen konuklarından biri de Kate Middleton’dı.

Alexander McQueen tasarımı imzalı fuşya renk bir elbiseyle Windsor kalesine adım atan Middleton, kesinlikle göz kamaştırıcı görünüyor.

Belden oturan elbise seçiminden hiç vazgeçmeyen Kate Middleton, süet ayakkabıları ve  Phillip Treacy şapkasıyla etkileyici görünüyor.

 

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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