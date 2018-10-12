Kate Middleton’ın Kraliyet Düğünü Stili

Cambridge Düşesi’nden Kate Middleton’un bir kraliyet düğün için kusursuz seçimler yapması elbette tesadüf değil.

Prenses Eugenie ve Jack Brooksbank’ın gerçekleşecek düğünlerinin merakla beklenen konuklarından biri de Kate Middleton’dı.

Alexander McQueen tasarımı imzalı fuşya renk bir elbiseyle Windsor kalesine adım atan Middleton, kesinlikle göz kamaştırıcı görünüyor.

Belden oturan elbise seçiminden hiç vazgeçmeyen Kate Middleton, süet ayakkabıları ve Phillip Treacy şapkasıyla etkileyici görünüyor.