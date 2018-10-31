Kate Middleton’ın Lady Diana’dan İlhamını Alan Blazer Ceketi

 

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Kate Middleton‘ın casual dolabının bile ekstra şık olduğunu belirtmemize gerek yok herhalde.

Cambridge Düşesi’nin geçtiğimiz gün Essex’te katıldığı bir davette giydiği siyah detaylı blazer ceketi de bunun en büyük kanıtlarından biri. Smythe imzalı ceketini skinny jean ve balıkçı yaka kazak ile tamamlayan Middleton; herkesten tam not aldı.

Middleton’ın bu stili ise akıllara Lady Diana’nın benzer bir ceketle görünümünü getirdi.

1984 yılında Londra’daki bir etkinlik için benzer bir ceket tercih eden Prenses Di; çift düğmeli bir model tercih etmişti.

Daha önce de yine benzer bir modelde manto tercih eden Lady Di’nin bu stiline “Teddy Boy” adı verilmişti.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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