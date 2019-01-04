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Kate Middleton’ın Stilisti İstifa Mı Etti?

Bir süredir ortalarda görünmeyen Natasha Archer‘ın işini bıraktığı yönündeki dedikodular durmak bilmiyordu.

Kate Middleton’ın zarif stilinin arkasındaki isim Natasha Archer‘ın istifa ettiği iddialarına cevap Kensington Sarayı’ndan geldi.

Kensington Sarayı‘nın yaptığı açıklamaya göre stilist Archer sadece doğum izninde. 20 Aralık’ta doğum yaparak bir erkek çocuk dünyaya getiren Archer, İngiltere’nin doğum iznine göre bir yıl boyunca çalışmayacak.

2007’den beri kraliyet ailesi için çalışan Natasha Archer, 2014’ten bu yana da Kate Middleton‘ın kişisel asistanlığını ve stil danışmanlığını üstleniyor.

Doğum izni sürecinde Kate Middleton’ın başka bir isimle çalışıp çalışmayacağı merak konusu.

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Tam bir yabancı dizi tutkunu olan Kübra, bunun yanında filmleri de kaçırmıyor. Favori aksesuarları ise broşlar ve fularlar. Ayrıca yeni mekanlar keşfetmeyi ve floral desenleri de çok seviyor.

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