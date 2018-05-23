KATE MIDDLETON’IN TASARIMCISI MEGHAN MARKLE’I ELEŞTİRDİ

Meghan Markle‘ın Claire Waight Keller imzalı Givenchy gelinliği tartışmalara konu olmaya devam ediyor. Bu kez eleştiren kişi ise; Kate Middleton‘ın sıklıkla tercih ettiği tasarımcı Emilia Wickstead. Hatta Markle da kendisinin tasarımını Anzak Günü‘nde tercih etmişti.
Daily Mail‘a “Gelinliği; bizim tasarımlarımızdan birinin neredeyse tıpatıp aynısı Hatta pek çok müşterimiz de ‘bu bir Emilia Wickstead elbisesi olmalı’ yorumlarını yaptı.” şeklinde konuşan Wickstead; kendi tasarımını da Instagram’dan paylaşarak yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemiş oldu.
Wedding Season | Be An Emilia Wickstead Bride | Book an appointment at our Sloane Street Store | #bridalcollection #weddingdress #weddingdressdesigner #londonweddingdresses #luxurybridal #royalwedding #meghanmarkleweddingdress #emiliawickstead #emiliawicksteadbride #emiliawicksteadbridal #londonbridal
Elbisenin kalıbı hakkında da daha önce aynı konuyu eleştiren Katy Perry ile aynı noktalara parmak basarak bir eleştiri yapan Wickstead; “Eğer basit bir tasarım tercih ediyorsanız; dikişi kusursuz olmalıdır. Markle’ın elbisesi ise açıkça boldu.” diyor ve dağılan topuzu hakkında da ekliyor “İzlerken ‘Lütfen o saçları geriye it; bu bir Kraliyet Düğünü, Tanrım’ dedim!”
Bu tartışmalara Meghan Markle‘ın bir cevabı olacak mı; merakla bekliyoruz!