KATE MIDDLETON’IN TASARIMCISI MEGHAN MARKLE’I ELEŞTİRDİ

Meghan Markle‘ın Claire Waight Keller imzalı Givenchy gelinliği tartışmalara konu olmaya devam ediyor. Bu kez eleştiren kişi ise; Kate Middleton‘ın sıklıkla tercih ettiği tasarımcı Emilia Wickstead. Hatta Markle da kendisinin tasarımını Anzak Günü‘nde tercih etmişti.

Daily Mail‘a “Gelinliği; bizim tasarımlarımızdan birinin neredeyse tıpatıp aynısı Hatta pek çok müşterimiz de ‘bu bir Emilia Wickstead elbisesi olmalı’ yorumlarını yaptı.” şeklinde konuşan Wickstead; kendi tasarımını da Instagram’dan paylaşarak yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemiş oldu.

Elbisenin kalıbı hakkında da daha önce aynı konuyu eleştiren Katy Perry ile aynı noktalara parmak basarak bir eleştiri yapan Wickstead; “Eğer basit bir tasarım tercih ediyorsanız; dikişi kusursuz olmalıdır. Markle’ın elbisesi ise açıkça boldu.” diyor ve dağılan topuzu hakkında da ekliyor “İzlerken ‘Lütfen o saçları geriye it; bu bir Kraliyet Düğünü, Tanrım’ dedim!”

Bu tartışmalara Meghan Markle‘ın bir cevabı olacak mı; merakla bekliyoruz!