Kate Moss’un 45. Doğum Günü Partisi Şıklığı

14 yaşında havalimanında keşfedildi ve yıllardır ikon bir süper model olarak zirvede.

Geçtiğimiz akşam gerçekleşen 45. doğum günü partisinde de bunu bir kez daha gösterdi. Dün 45 yaşına giren Kate Moss, Londra’daki doğum günü partisinde tercih ettiği mini siyah elbisesiyle doğal bir şekilde ışıldamanın sırrını tekrar gösterdi.

Stella McCartney, Charlotte Tilbury, Biberiye Ferguson ve Moss’un erkek arkadaşı Kont Nikolai von Bismarck partinin konukları arasında yer alıyordu.

Tepeden tırnağa siyah giyindiği doğum günü partisinde, kusursuz güzelliğini ise pembe tonlarındaki ruju ve Fransız esintili ünlü sarı saçları tamamlıyor.