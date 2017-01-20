KATE MOSS’UN KIZI BÜYÜDÜ!





Ünlü isimlerin çocuklarını son iki sezondur pek çok defilenin ön sırasında ya da ünlü markaların reklam kampanyalarında görmeye alışığız. Kate Moss’un 14 yaşındaki kızı Lila Grace Moss Hack de bu rüzgarı yakın zamanda arkasına alacak gibi görünüyor.

Geçtiğimiz günlerde Londra Moda Haftası kapsamında Topshop defilesini annesiyle birliktegiden Lila Grace’in ön sırayı paylaştığı isimler arasında arkadaşı Stella Jones; Olivia Palermo, Julia Restoin Roitfeld, ve Hannah Bronfma gibi moda ikonları da vardı.

Kate Moss siyah bir tulum ve yeşil bootie ayakkabılar tercih ederken; Lila Grace ise ekoseli pantolonu, deri ceketi, beyaz tişörtü ve creeper ayakkabılarıyla teenage stilini ortaya koydu.



