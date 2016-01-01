KATE VE GIGI YAN YANA



Stuart Weitzman İlkbahar / Yaz 2018 reklam kampanyasında süper model düellosu yaşanıyor.

Çekimlerini, efsanevi fotoğraf sanatçısı Mario Testino’nun gerçekleştirdiği ve kamera karşısında da Kate Moss, Gigi Hadid ve Jordan Barrett gibi üç özel ismin güçlerini birleştirdiği bu kampanya son günlere damgasını vurmayı başardı.

Stuart Weitzman’ın kampanyalarında alışkın olduğumuz çizgi bu çekimde de devam etmiş görünüyor. Önceki sezonlarda karşımıza çıkan Kate Moss, Gisele Bündchen, Natalia Vodianova ve Gigi Hadid gibi isimlerden sonra şimdi de Moss ve Hadid ikilisi birlikte karşılıyor bizi. Kampanyanın önem taşıdığı nokta da burada başlıyor işte.

Kate Moss ve Gigi Hadid’e eşlik eden Barrett ise elbette ki her koşulda parlıyor. İşte kampanyanın o özel kareleri…



