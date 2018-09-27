Katy Perry ve Orlando Bloom İlk Kez Kırmızı Halıda Bir Arada

Katy Perry ve Orlando Bloom ilk kez kırmızı halıda bir araya geldi!

Global Ocean için düzenlenen ve Monaco’da gerçekleşen Monte Carlo Gala’nın kırmızı halısında birlikte poz veren çift, böylece hala birlikte oldukları mesajını vermiş oldu.

Bir dargın bir barışık geçirdikleri 2 yılın ardından ilk kez bir etkinliğe çift olarak katılan Bloom ve Perry; neşeli halleriyle dikkat çekti.

Çifte yakın bir kaynak:

“Orlando gerçekten çok iyi. O hala Katy ile çok mutlu. Bu yıl ilişkileri için harika bir sürece dönüştü. Bu yıl kısa bir ayrılığa ihtiyaçları vardı; sonrasında yeniden bir araya geldiler. Orlando, Katy ile kurduğu hayatı konusunda oldukça heyecanlı. Kesinlikle birlikte bir gelecek kuracak gibi görünüyorlar.”

ifadelerini kullandı.