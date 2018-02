KATY PERRY VE ORLANDO BLOOM YENİDEN BİRLİKTE!

Geçen yıl 1 senedir süren ilişkilerini sonlandıran Katy Perry ve Orlando Bloom; aşklarına kaldıkları yerden devam etme kararı almış gibi görünüyor!

Çifte yakın bir kaynağın “Yeniden birlikteler. Katy, onu kestirip atmayı denedi ama başaramadı. Onu fazlasıyla önemsiyor. Bu kez işleri ağırdan alıyorlar ama yeniden bir araya geldiler” açıklamasının ardından Perry ve Bloom; Maldivler’de bir arada görüntülendi.

Esse momento é nosso!! Katy Perry foi vista recentemente com Orlando Bloom! pic.twitter.com/6p2HRgA56S — Portal Katy Perry (@portalkatyperry) 4 Ocak 2018

Bir diğer kaynak “Katy ve Orlando iletişimlerini asla kesmemişlerdi. Sürekli temas halindeler ve şimdi Orlando; Katy’nin yoğun takvimini daha iyi tolere edebiliyor.” şeklinde açıklama yaptı.

Aynı zamanda çiftin hayranları da Instagram’da ikisi arasında yaşanan flörtöz yorum ve beğenileri bu yılın başlarında sosyal medyada paylaşmışlardı.

Katy liked and left this comment on Orlando’s post. 😅 pic.twitter.com/XmyqtU0KdQ — Katy&Bloom Updates (@KabloomUpdates) 1 Şubat 2018

Katy liked and posted a comment on Orlando’s instagram post. pic.twitter.com/H3fbz23rrx — Katy&Bloom Updates (@KabloomUpdates) 10 Ocak 2018

Hatta yakın zamandan bir Instagram story’sinde Perry’yi; geçtiğimiz yıl Orlando Bloom’un 40. yaş günü için tasarladığı özel yapım uyku tulumu içerisinde görmek mümkün.

Katy’s instagram story last night, wearing the customized onesie that was Orlando’s bday party theme last year! (Thanks @emibonafede20 😘) pic.twitter.com/mudn2kj7BJ — Katy&Bloom Updates (@KabloomUpdates) 3 Şubat 2018