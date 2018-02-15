KATY PERRY VE ORLANDO BLOOM YENİDEN BİRLİKTE!

Müşra Demir - ŞUB 15, 2018 PERşEMBE

 

 


Geçen yıl 1 senedir süren ilişkilerini sonlandıran Katy Perry ve Orlando Bloom; aşklarına kaldıkları yerden devam etme kararı almış gibi görünüyor!

Çifte yakın bir kaynağın “Yeniden birlikteler. Katy, onu kestirip atmayı denedi ama başaramadı. Onu fazlasıyla önemsiyor. Bu kez işleri ağırdan alıyorlar ama yeniden bir araya geldiler” açıklamasının ardından  Perry ve Bloom; Maldivler’de bir arada görüntülendi.

Bir diğer kaynak “Katy ve Orlando iletişimlerini asla kesmemişlerdi. Sürekli temas halindeler ve şimdi Orlando; Katy’nin yoğun takvimini daha iyi tolere edebiliyor.” şeklinde açıklama yaptı.

Aynı zamanda çiftin hayranları da Instagram’da ikisi arasında yaşanan flörtöz yorum ve beğenileri bu yılın başlarında sosyal medyada paylaşmışlardı.

Hatta yakın zamandan bir Instagram story’sinde Perry’yi; geçtiğimiz yıl Orlando Bloom’un 40. yaş günü için tasarladığı özel yapım uyku tulumu içerisinde görmek mümkün.

 


Müşra Demir

 

 