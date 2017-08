KATY PERRY VE ORLANDO BLOOM YENİDEN BİRLİKTE!

Geçtiğimiz Mart ayında; Katy Perry ve Orlando Bloom, birbirlerine hala saygı duyduklarının altını çizerek ilişkilerini noktaladıklarını açıklamışlardı. 10 aylık ilişkilerini bu şekilde bitiren çift; yine de arkadaş kaldıklarını açıklasa da, hayranlarının yeniden birleşecekleri konusundaki tahminleri tutmuş görünüyor!

Çifte yakın bir kaynağın E! News’a açıkladığına göre “ayrıldıklarından bu yana iletişimi hiç koparmayan çift”, o dönemde kendileri için en iyi şeyin ayrılmak olduğuna karar vermiş olsa da şimdilerde ilişkilerine ikinci bir şans daha tanıyor!

“Katy ve Orlando bu kez işlerin yürümesini istiyorlar bu yüzden ilişkilerini onarmaya çalışıyorlar” diyen kaynak; “İletişimleri bu kez çok iyi, birbirlerinin ihtiyaçlarını daha iyi anlıyorlar. Olacakları zaman gösterecek ama bu kez her şey oldukça pozitif görünüyor” diye de ekledi.

Katy Perry ve Orlando Bloom; bu hafta Ed Sheeran konserinde birlikte görüntülenince yeniden birlikte oldukları ortaya çıkmıştı.

Two types of people in this world pic.twitter.com/95ba71X5OK

— Amy 🤘🏼 (@xamyrosex) August 14, 2017