KATY PERRY VE TAYLOR SWIFT BARIŞTI!





2013 yılından beri aralarındaki kavga çok konuşulan Katy Perry ve Taylor Swift; sonunda barıştı!

Katy Perry‘nin barışmak için mektup yazdığı Swift; bu özür mektubunu sosyal medya hesabından paylaştı.

28 yaşındaki müzisyen, “Reputation” turnesine hazırlanırken görüldüğü paylaşımına “Teşekkür ederim Katy” notuyla kalp emojisi ekledi.

Sosyal medyada paylaşılan notta; “Hey, eski dostum, aramızdaki yanlış anlaşılmaları ve birbirimiz hakkındaki kötü düşüncelerimizi düzeltmek istiyorum… Çok üzgünüm” yazdığı görülüyor.

Kavgalı oldukları süre boyunca; albümlerindeki şarkılar ve katıldıkları programlar aracılığıyla da birbirlerine mesaj yollayan ikilinin bu kavgası; müzik dünyasının gündeminden inmeyen konulardan biriydi. 2013 yılında Perry’nin o sırada turnede olan Swift’in dansçılarını çaldığı iddiasıyla başlayan kavga; tarafların sık sık şarkılarında birbirlerine gönderme yapmalarıyla daha da alevleniyordu.

Barışın ilk sinyallerini geçen yıl katıldığı bir radyo programında veren Katy Perry; Swift ile barışmak istediği belirtmiş, kadınların birlik olduğunda dünyanın daha iyi bir yer olacağına inandığını söylemişti.

