KATY PERRY VE TAYLOR SWIFT BARIŞTI!

2013 yılından beri aralarındaki kavga çok konuşulan Katy Perry ve Taylor Swift; sonunda barıştı!
Katy Perry‘nin barışmak için mektup yazdığı Swift; bu özür mektubunu sosyal medya hesabından paylaştı.
28 yaşındaki müzisyen, “Reputation” turnesine hazırlanırken görüldüğü paylaşımına “Teşekkür ederim Katy” notuyla kalp emojisi ekledi.
Sosyal medyada paylaşılan notta; “Hey, eski dostum, aramızdaki yanlış anlaşılmaları ve birbirimiz hakkındaki kötü düşüncelerimizi düzeltmek istiyorum… Çok üzgünüm” yazdığı görülüyor.
Kavgalı oldukları süre boyunca; albümlerindeki şarkılar ve katıldıkları programlar aracılığıyla da birbirlerine mesaj yollayan ikilinin bu kavgası; müzik dünyasının gündeminden inmeyen konulardan biriydi. 2013 yılında Perry’nin o sırada turnede olan Swift’in dansçılarını çaldığı iddiasıyla başlayan kavga; tarafların sık sık şarkılarında birbirlerine gönderme yapmalarıyla daha da alevleniyordu.
Barışın ilk sinyallerini geçen yıl katıldığı bir radyo programında veren Katy Perry; Swift ile barışmak istediği belirtmiş, kadınların birlik olduğunda dünyanın daha iyi bir yer olacağına inandığını söylemişti.