KATY PERRY’DEN BASKETBOL TEMALI KLİP





Katy Perry bir kez daha klip konusunda rakip tanımadığını kanıtladı!

Bugün yayınlanan, yeni albümünün en dikkat çekici parçalarından olan Swish Swish için çektiği kliple sosyal medyayı sallayan Perry, uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.

Katy Perry’nin bir basketbolcuyu canlandırdığı klipte Perry’ye Stranger Things‘ten tanıdığımız Gaten Matarazzo, Game of Thrones‘tan Hafþór Júlíus “Thor” Björnsson, Glee‘den Jenna Ushkowitz gibi pek çok ünlü isim eşlik ediyor.

Perry’nin önceki kliplerine ve sosyal medya trendlerine de göndermelerde bulunan klibe biz bayıldık!



