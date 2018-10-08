Keira Knightley’den Kate Middleton’a Sert Eleştiri

 

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2015 yılında kızı Edie’yi dünyaya getiren oyuncu Keira Knightley, Cambridge Düşesi Kate Middleton’ı eleştirdi.

Knightley, doğum sürecinin zorluklarını deneyimlediğini ve Middleton’ın Prenses Charlotte’u dünyaya getirmesinin ardından hastane çıkışı görüntülerinin gerçekle alakası olmadığını belirtti.

Knightley, 2 Ekim’de yayınlanan Feminists Don’t Wear Pink and Other Lies (Feministler Pembe Giymez ve Diğer Yalanlar) kitabı için kaleme aldığı yazısında durumu şu cümlelerle eleştirdi: “Kate’in ekrandaki görüntüsünü izledik. Doğum yaptıktan 7 saat sonra hastaneden çıkıyordu.

Üzerinde güzel bir elbise, yüksek topuklu ayakkabılar. Ve bütün dünyanın görmek istediği bir yüz ifadesiyle. Acını sakla, vücudunun kanadığını, göğüslerimizden süt sızdığını sakla. Yedi saat önce kan ve çığlıklar içinde, ölüm ile yaşam arasında verdiğin mücadeleyi sakla. Güzel görün, tarz görün ve kucağında kızınla öylece bir grup erkek fotoğrafçının önünde poz ver.”

 

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