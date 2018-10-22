Kendall Jenner Bu Yıl Victoria’s Secret Podyumunda Yer Alacak Mı?

Victoria’s Secret Fashion Show 2018‘in model listesinin açıklanmasının ardından 3 ünlü model için soru işaretleri devam ediyor.

Kendall Jenner, Gigi Hadid ve Bella Hadid üçlüsünün bu uyıl tam kadro yer alıp almayacakları merak konusu.

Geçtiğimiz yılın şovunda marka ile bağlarını koparan Kendall Jenner; şovda yer almamıştı. Gigi Hadid’in ise vizesi iptal edildiği için şovda sadece Bella Hadid yer almıştı.

Bu yıl ise tüm bu sorularımızı şovun ayakkabı tasarımcılığını da üstlenen Brian Atwood sosyal medyası üzerinden yanıtladı.

Kendall’ın geçmiş şovlarından bir kareyi “Bu güzelliğin; Victoria’s Secret Fashion Show için tasarladığım ayakkabılarla yürümesini görmek için sabırsızlanıyorum. “ yazarak paylaşan Atwood’un tek sürprizi bu değil.

2016 yılından Gigi Hadid‘in bu karesini paylaşan Atwood; Hadid’in de yer alacağının sinyalini vermiş oldu.