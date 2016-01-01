KENDALL JENNER: SAĞLIKSIZ OLAN HER ŞEYİ SEVİYORUM





Kendall Jenner, belki kusursuz bir genetikle kutsanmış olabilir ancak aynı zamanda kendisine ve formuna dikkat etmesi gereken ünlü bir top model. Özellikle karın kasları ve poposuyla tanınan Kendall Jenner, kusursuz fiziğini kendisine iyi bakmasına borçlu. Tabii ki onun da bizim gibi zaafları var! İşte Kendall Jenner’ın diyet ve egzersiz sırları:

Kendi adına çıkardığı aplikasyonda diyet sırlarını paylaşan ünlü model, “Dürüst olmak gerekirse, tembel olabilirdim, spor yapmayabilirdim ve halen aynı görünebilirdim – ama ben bu değilim. Her zaman çok aktif bir insan oldum. Daha iyi hissetmek için spor yapmayı seviyorum.”

