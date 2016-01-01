KENDALL JENNER VE BELLA HADID’İN CANNES SOKAKLARINDAKİ KIZLAR GECESİ





Cannes’da kızlar gecesi!

Kendall Jenner ve Bella Hadid’in 71. Cannes Film Festivali’nde harcadıkları mesaiyi yakından takip ediyorsunuzdur.

Festivaldeki yoğun tempolarından sonra kendilerini Cannes sokaklarında eğlenceye bırakan Hadid ve Jenner, elbette ki magazin basınının da yoğun ilgi odağındaydı.

Kameralara oldukça neşeli ve eğlenceli bir şekilde yansıyan Hadid ve Jenner stilleriyle de ilgi çekmeyi başardı.

Siyah çoraplarla eşleştirdiği ve Instagram’da da paylaştığı ince askılı ayakkabılarını, pembe pırıltılı bir elbiseyle daha da parlatan Jenner, saçlarını da ensede toplayarak güzellik görünümünü kuvvetlendir

Hadid ise rahat, sıkı metalik şort taytını topuklu ayakkabılarıyla eşleştirmeyi tercih etmişti.

21 yaşındaki model, tercih ettiği kolye, küpe ve sırt çantasıyla da Cannes Film Festivali kırmızı halı şıklığından uzaklaşmayı tercih etmiş belli ki.



