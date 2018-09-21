Kendall Jenner’dan Kovboy Çizmesi İçin Güçlü Stil Önerisi

Kendall Jenner, dahil olması zor gibi görünen trendlere hiç yabancı değil bildiğiniz üzere.

Yükselen her trendi denemeyi tercih eden ünlü model Kendall Jenner, masanın dışında asla kalmıyor.

Radarına aldığı bir sonraki trend ise tam karşınızda. Turkuaz renkli kovboy çizmeleri.

22 yaşındaki model, Milano Moda Haftası’na katılmak için şehre adım attı ve kameralara bu ilham verici görünümüyle yansıdı.

Jean şortunu, blazer’ı ile eşleştiren Jenner’ın çanta tercihinde ise Balenciaga imzası var. Elbette ki bu kombinin yıldızı; turkuaz kovboy çizmeler.