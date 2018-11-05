Kendall Jenner’ın Bisikletli Doğum Günü Turu

 

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3 Kasım’da 23. yaş gününü kutlayan ünlü model ve reality show yıldızı Kendall Jenner; doğum günü partisi sonrası parlak yeşil montu ile şehri turlarken görüntülendi.

Doğum gününü Bella Hadid ve  Tyler, the Creator gibi arkadaşarının da katıldığı; dairesinde gerçekleşen bir parti ile kutlayan Jenner gözlerden uzak olmay tercih etti.

Ev partisi sonrası karaoke barda sonlanan doğum günü partisinde; Joan Smalls ve Justine Skye gibi arkadaşlarının da katılımı ile parti otobüsü de tutuldu.

23 yaşındaki model ise; doğum gününün ertesi sabahında lime yeşili bu ceketi ile görüntülendi.

$2,055 değerindeki Saks Potts ceketi ile oldukça dikkat çekici görünüyordu.

Ünlü model bu ceketi ile şehri bisikletiyle turladı.

 

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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