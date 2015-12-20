KENDALL JENNER’IN KIRMIZI HALI STİLİNİ YAKALAMAK İÇİN İHTİYACINIZ OLAN ÇORAPLAR



Kendall Jenner‘ın 70. Cannes Film Festivali kırmızı halı seremonisinde tercih ettiği o göz kamaştırıcı görünümlerini hatırlıyorsunuzdur.

Bu görünümler içerisinden, mini elbisesinin altına, topuklu ayakkabılarının içine giymiş olduğu kısa çoraplarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Kısa çorapları, Sonbahar ve Kış aylarının bir parçası olmaktan çıkaran bu görünüm, bakalım bu yaz davetleri hareketlendirecek mi?

Siz de bu akıma dahil olmak isterseniz, sizin için seçtiğimiz en göz alıcı çorap modellerinden ilham alabilirsiniz.



