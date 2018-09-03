Kendall Jenner’ın Yeni Sevgilisi Anwar Hadid Mi?

Özel hayatını gizli tutmayı tercih eden Kendall Jenner‘ın ilişki durumu hala havada olsa da bu dedikodulara engel değil.

Son olarak ünlü modelin yeniden Anwar Hadid ile vakit geçirdiği konuşuluyor. İkili, yaz aylarında da görüntülenmişti.

Geçtiğimiz hafta NBA yıldızı Ben Simmons ile ilişkisini noktaladığı konuşulan Jenner’a yakın bir kaynak bunun tam bir ayrılık olmadığını, çiftin hala mesajlaştığını ama bununla birlikte Jenner’ın başka isimlerle de vakit geçirdiğini belirtti.

Bu insanlardan birinin de Gigi ve Bella Hadid’in erkek kardeşleri Anwar Hadid olduğu konuşuluyor.

 

😷👨🏼‍🎤

Anwar Hadid (@anwarhadid)’in paylaştığı bir gönderi ()

Hadid ve Jenner ilk kez Haziran 2018’de öpüşürken görüntülenmişti. İkilinin sadece arkadaşça vakit geçirdiği açıklandıktan sonra Jenner’ın Ben Simmons ile birlikte yaşamaya başladığı haberleri çıkmıştı.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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