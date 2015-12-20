KENDALL JENNER’IN YER ALDIĞI PEPSI REKLAMI GERİ ÇEKİLDİ



Pepsi, Kendall Jenner’ın yer aldığı ve yayınlandığı andan itibaren büyük tepki çeken son reklam filmini geri çekti.

Reklamda, Kendall Jenner’ın polis şiddetinin önüne, polise ikram ettiği bir kutu Pepsi ile geçtiğini izlemekteyiz.

Eleştiri okları da işte burada atılmaya başlıyor. Bu kadar önemli bir konunun, küçümsenmesi izlenimi üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü ve marka sonunda reklamı kaldırdı.

Markadan eleştiriler üzerine gelen açıklama ise şu şekilde;

“Pepsi, bu reklamda küresel birlik, barış ve anlayış mesajı vermeye çalışıyordu. Reklamı tüm mecralardan geri çekiyoruz ve Kendall Jenner’ı da bu konuma getirdiğimiz için özür dileriz.”



