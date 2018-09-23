Keto Diyetiyle Birlikte Hangi Egzersizler Yapılmalı?

 

Birçok insan için yeni bir diyetin benimsenmesi, yaşam tarzı değişiklikleri ile birlikte gelir.

Tıpkı son zamanların yoğun ilgi göre diyeti Keto’ya yapılan geçiş gibi.

Kourtney Kardashian, Gwyneth Paltrow ve Adriana Lima da dahil olmak üzere pek çok yıldız ismin bu kısıtlayıcı diyetin peşinden gittiğini biliyoruz.

Keto diyetindeki karbonhidratın minimum seviyede tutulduğu göz önüne alındığında, vücudunuzun doğal olarak yeni enerji kaynakları elde etmek için biraz zaman harcadığını hatırlamanızda fayda var.

Sonuç olarak ise sizi haraketli günler bekliyor diyebiliriz.

 

Gwyneth Paltrow

Keto Diyetinde Egzersiz

Keto diyetine geçtiyseniz, kişisel antrenör Ramsey Bergeron’a göre, diyete başladıktan hemen sonra grip belirtileri hissedebilirsiniz.

Bergeron, “İlk birkaç gün boyunca bir sis içinde olduğunuzu düşünebilirsiniz. Beyninizin birincil yakıt kaynağı glikozdur (ki bu da karbonhidrattan elde edilir).”

Her ne kadar bu ‘grip’ belirtileri ilk birkaç gün içinde, hatta birkaç haftada geçse de, diyetinizle birlikte reaksiyon gerektiren antrenmanlardan da uzak durmanız öneriliyor.

Örneğin; bu dönemde yeni egzersiz biçimlerini denemekten de çekinebilirsiniz.

Adriana Lima

Egzersiz Önerileri

Şunu unutmayın, Keto diyetine geçiş yaptıktan hemen sonra elinizden gelenin en iyisini yapıyormuş gibi hissedemeyebilirsiniz.

Çünkü vücudunuz diyetinizdeki karbonhidratın yokluğu ile kendini güçlendirmenin yeni yollarını arıyor.

Bu nedenle, bu zaman diliminde oldukça düşük tempolu çalışmalara devam etmek isabetli olacak.

Yoga, düşük yoğunluklu Pilates ve yürüyüş, bu aşamada harika egzersiz formları olacaktır.

Vücudunuz kendini yeni diyetinize göre ayarladıktan sonra egzersizlerinizi biraz artırmaya başlayabilirsiniz.

Diyetisyen Lisa Booth’a göre, kardiyo yaparak Keto’da daha fazla yağ yakabilirsiniz.

“Glikojen, kas ve dokularda karbonhidrat rezervi olarak depolanan bir maddedir. Bunun yerine, yağ ve keton cisimleri kullanıyorsunuz. Eğer koşma veya bisiklete binme gibi aerobik egzersizler yapıyorsanız, keto diyeti yağ oksidasyonunu artırabilir, glikojen yedekleyebilir.

Keto diyetinde kardiyo yapmak daha fazla yağ yakılmasına neden olabilir.


Tekrarlıyoruz!

Keto’ya geçiş yaparken yüksek yoğunluklu egzersizlerden uzak durun. Enerji düzeyleriniz diyet öncesi kadar yüksek olmadığı için, ultra-yoğun egzersizlerden kaçınmanız gerek.

Beslenme uzmanı Edward Weiss, “Etkilenen enerji metabolizması sistemi anaerobiktir” diyor. Diğer bir deyişle, Keto diyeti esas olarak yüksek yoğunluklu bir aktiviteyi tamamlamak için kullandığınız enerji sistemini etkiler.

Enerji seviyeniz tekrar yükselene kadar, CrossFit, kürek çekme, yüksek yoğunlukta bisiklet, ip atlama, uzun tekrarlı egzersizler, ağırlık kaldırma gibi egzersizlerden uzak durmanız tavsiye ediliyor.

 

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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