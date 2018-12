Kevin Spacey’den 1 Günde 5 Milyon İzlenen Video

Cinsel taciz suçlamaları ile gündeme gelen ve ikonik Frank Underwood karakterini canlandırdığı House of Cards dizisinden kovulan Kevin Spacey; sosyal medya hesabından “Let Me Be Frank / Frank Olmama İzin Ver” adında bir video yayınlayarak herkesi şaşırttı.

Spacey’yi mutfakta gördüğümüz videoda Oscar ödüllü oyuncu “Yapmadığımı bilmene rağmen bana güveniyordun. Kim ne derse desin, bu burada bitmedi. Ayrıca ne istediğinizi biliyorum. Beni geri istiyorsunuz. Tabii ki, bazıları her şeye inanıyor ve her şeyi itiraf etmemi duymak için büyük bir beklentiye girdiler. Sadece her şeyin doğru olduğunu söylediğimi duymak için ölüyorlar. Hak ettiğimi almamı istiyor. Bu kolay olmaz mıydı? Her şey bu kadar basit olsaydı… ama hem sen hem de ben o kadar basit olmadığını biliyoruz. Ne politikada, ne de hayatta… ama kanıt olmadan en kötüsüne inanmazsın. Bilmeden yargılamak için acele edemezsin gerçekleri; doğru mu, yoksa onlar zaten var mı? Hayır, sen, sen… bundan daha zekisin. Kim ne derse desin, bu burada bitmedi. Ayrıca ne istediğinizi biliyorum. Beni geri istiyorsunuz” ifadelerini kullanıyor.

Spacey’nin bu video sonrası House of Cards’a geri dönüp dönmeyeceği ise merak konusu.