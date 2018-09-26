Kilo Vermek İçin Es Geçmemeniz Gereken 5 Nokta

Şişkinlikten kurtulmak, birkaç kilo vermek veya sadece kendinizi iyi hissetmek mi istiyorsunuz? Uzmanlarca onaylanmış bu adımlar sayesinde tam istediğiniz şeye ulaşacaksınız.

1 / Atıştırma Yapmayın, Öğün Yapın

Uzun zamandır az ama sık sık yemenin kan şekerini dengede tutarak açlık krizlerinin önüne geçtiği söyleniyor. Ama yapılan yeni bir araştırma, az sıklıkta daha büyük porsiyonlar yiyenlerin daha az kilo aldığını gösteriyor.

Nasıl mı? Atıştırdıklarımızın hepsi çok sağlıklı olmayabiliyor ya da öğünleri hafif tutunca ara öğünlerde atıştırmanın dozunu kaçırabiliyoruz. Üstelik büyük bir öğünü yakmak için vücut, küçük öğünlerden sonra harcadığından daha fazla kalori harcıyor.

Kaliforniya’daki Loma Linda Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gary Fraser, zengin bir kahvaltıyla güne başlamanızı, güzel bir öğle yemeği ve hafif bir akşam yemeği yemenizi tavsiye ediyor. Yine de aralarda çok açlık hissediyorsanız ya da sık yemenizi gerektiren bir durumunuz varsa, sağlıklı ara öğünlerden korkmayın: Kuru yemiş, meyve veya yoğurt yemeyi deneyebilirsiniz.

2 / Egzersizi Abartmayın

Bir araştırmada, günde 30 ve 60 dakika koşan veya cycling yapan farklı gruplar incelenmiş. 30 dakikalık performans gösteren grupların yüzde 33 daha fazla kilo verdiği, günün geri kalanında ise yüzde 20 daha aktif olduğu belirlenmiş.

Vücudumuz aslında kalori depolamaya programlı: Egzersiz esnasında çok fazla kalori yaktıktan sonra, hareket etmediğimiz ve fazla yemek yediğimiz anlarda kalori depolamaya başlıyor. Önünüzde iki seçenek var: Kardiyo egzersizlerinizi haftada dört kez, 30’ar dakika ile sınırlayın. Eğer daha yoğun egzersiz seanslarını seviyorsanız, kardiyodan sonra da gününüzü hareket ederek geçirmeyi deneyin. Böylece metabolizmanız vızır vızır çalışacak.

3 / Tam Tahılı Tercih Edin

Tam tahıllarla beslenen kişiler, işlenmiş tahıl tüketenlere göre daha fit bir görünüme sahip. Neden mi? Çünkü bu güçlü karbonhidratlar, parçalanmak için ekstra enerji gerektiriyor. Aynı zamanda içeriklerindeki lif kalorilerinin bir kısmını hapsediyor ve vücudunda yağ olarak depolanmadan dışarı atılmasını sağlıyor.

New York’tan Beslenme Uzmanı Amy Gorin, günde birden fazla porsiyon tam tahıl tüketmenizi ve bunları tatlılarınıza veya ara öğünlerinize eklemenizi tavsiye ediyor: “Smoothie’lerinize yulaf ilave edin veya sütlaç yaparken esmer pirinç kullanmayı deneyin.”



4 / Serin Yerde Uyuyun

İnsan vücudunda iki çeşit yağ dokusu var: Beyaz (enerji depolayan) ve kahverengi (enerji harcayan) yağlar. Hangisinin üstün geleceği ise bulunduğunuz ortamın sıcaklığına bağlı. Yapılan bir araştırmada bir grup katılımcı bir ay boyunca 23, diğer grup da 19 derecelik bir odada uyumuş.Kilo İ

30 günün sonunda, serin odada uyuyanların kahverengi yağ hücrelerinin yüzde 42 daha aktif olduğu ve metabolizmalarının yüzde 10 daha hızlı çalıştığı görülmüş. Bu yüzden odanızın sıcaklığını 20 derecenin üzerine çıkarmamaya çalışın!

5 / Tabağınızı Silip Süpürmeyin

The Flat Belly Diet for Dummies kitabının yazarı Diyetisyen Erin Palinski-Wade, “Tabağını sıyırmak aslında mideni değil gözünü doyurmak istediğin anlamına gelir. Genelde tabağını bitirdiğinde vücudunun ihtiyacı olanından fazlasını tüketmiş olursun” diyor.

Bir dahaki sefere tabağınıza alacağınız yemeğin porsiyonunu yüzde 10 azaltın. Böylece dibini sıyırsanız bile daha az yemiş olacaksınız. Beslenme uzmanları bu küçük değişikliğin günde 200 kalori daha az almanızı sağlayabileceğini belirtiyor. Bu da altı ayda dört kilo verebileceğiniz anlamına geliyor.

Kaynak: Ceylan Özçapkın | Women’s Health