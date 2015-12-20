KİLO VERMEYE ÇALIŞIRKEN YAPILAN 5 HATA



Kilo vermek için en ideal diyet hala bulunamamış gibi davrandığımız anlar yok değil.

İşe yarayan herhangi bir diyet bulamadık diye hayıflanırken, konuya başka bir açıdan bakmaya ne dersiniz? Yoğun akıp giden hayatımızda kilo vermek, hem de tüm abur cuburlara karşı koyarak bunu yapmak oldukça zor gibi görünüyor olabilir.

Kendi vücut yapınıza göre en ideal diyet programını seçtikten sonra da iş bitiyor olsa keşke… Bununla birlikte, insanların diyet yaparken yaptıkları en büyük yanlışlardan bazılarını özetledik. Umarız işe yarar.

1. Ani Kilo Kaybı Beklemek

İnsanların% 90’ının diyetlerinde başarısız olmalarının bir numaralı nedeni, çok hızlı bir sürede kilo vermeyi bekliyorlar. Gerçek şu ki, kilo vermek ve kilodan uzak durmak için hızlı düzenlemeler beklemek büyük hata.

