KIM KARDASHIAN BU KEZ FARKLI BİR YÖNTEMLE ANNE OLACAK





Kim Kardashian 3. kez anne olacak, ancak bu kez farklı bir yöntemle!

Paris’te yaşadığı hırsızlık olayından sonra her fırsatta ailesine daha da bağlandığını ve daha da genişletmek istediğini söyleyen Kim Kardashian, 3. kez hamile kalmasının hayati risk taşıdığını öğrendiğinde yaşadığı hayal kırıklığını hayranlarıyla paylaşmıştı.

family Kim Kardashian West (@kimkardashian)’in paylaştığı bir gönderi ( 3 Oca 2017, 10:56 PST )

Ancak yine de ailesini büyütme isteğinden vazgeçmeyen Kim Kardashian ve Kanye West çifti; anlaştıkları bir taşıyıcı anne vasıtasıyla 3. çocuklarına kavuşacak. Ajans aracılığıyla; San Diego’da yaşayan 20 yaşındaki taşıyıcı anneye bunun için 45.000 dolar ödedikleri öğrenilen çiftin; 3. çocuklarını Ocak 2018 tarihinde kucaklarına alması bekleniyor.

