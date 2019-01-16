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Kim Kardashian Çocuklarına Seks Kasetini Nasıl Açıklayacak?

Kim Kardashian ve o dönemdeki sevgilisi Ray J.’nin 2003 yılında seks kasetleri ortaya çıkmıştı. Bu hafta yayınlanan Keeping Up with the Kardashians şovunda Kim Kardashian bu kaseti çocuklarına nasıl açıklayacağını paylaştı.

Kardashian’ların hayatına mercek tutan reality show Keeping Up with the Kardashians’ta merak edilen bir konuya parmak basıldı. Kourtney ve Khloe ile konuşan Kim’e, kardeşleri “Çocuklarına bir an önce açıklamayı dört gözle beklediğin bir an var mı?” diye sordu. Ve Kim Kardashian bunun cevabının çok açık olduğunu belli ederek seks kasetini kastetti. Kim, çocuklarına tam olarak nasıl bir açıklama yapacağını bilmediğini ancak şimdilik planladığı tek şeyin onlarla dürüst ve gerçekçi bir konuşma yapmak olduğunu söyledi.

Üç çocuk sahibi Kim Kardashian şu sıralar taşıyıcı anne ile dünyaya gelecek dördüncü çocuğunun doğumunu bekliyor.

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Tam bir yabancı dizi tutkunu olan Kübra, bunun yanında filmleri de kaçırmıyor. Favori aksesuarları ise broşlar ve fularlar. Ayrıca yeni mekanlar keşfetmeyi ve floral desenleri de çok seviyor.

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