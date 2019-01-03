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Kim Kardashian Dördüncü Kez Anne Oluyor

Yeni yılın çok konuşulacak ilk haberi beli oldu.

Kanye West ve Kim Kardashian dördüncü çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanıyor.

Aileye yakın kaynaklardan gelen bilgiye göre; çift dünyaya gelecek dördüncü bebekleri için oldukça heyecanlı.

Kim Kardashian’ın her zaman dört çocuk istediği ise konuşulan diğer söylentilerden. 38 yaşındaki Kim Kardashian, Saint West ve North West’i dünyaya getirdikten sonra hamile kalmasının riskli olacağı söylendiği için (geçirdiği estetik ameliyatlardan dolayı) üçüncü çocuğu Chicago West’i taşıyıcı anne yoluyla dünyaya getirmişti.

Dördüncü çocuğuna da taşıyıcı anne yoluyla kavuşacak olan Kim Kardashian ve Kanye West çiftine dair gelişmeleri merakla bekliyoruz.

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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