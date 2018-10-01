Kim Kardashian Kendisini Dolarlara Sardı!

 

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Kim Kardashian günümüzün en zenginleri arasında olduğunu artık stili ile de kanıtlıyor. 🤑💰💵

Geçtiğimiz gün giydiği dolar baskılı Jeremy Scott trençkot elbisesi ve takım botları ile Hollywood’daki Anastasia Beverly Hills için verilen bir davete katılan Kim Kardashian; bu görünümü ile ilgi odağı oldu.

Aslında Jeremy Scott’ın Sonbahar 2001 sezonundan bir parça olan bu tasarımı küçük güneş gözlükleri ve para işaretli küçük bir çanta işe tamamlayan Kardashian ” Arkadaşınız markasını bir kaç milyar dolara sattığında ne yaparsınız? Tabii ki paraları giyip bir parti verirsiniz!” şeklinde bu stilini açıkladı.

 

Kim Kardashian’ın net servetinin 350 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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