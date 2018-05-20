KIM KARDASHIAN WEST’TEN YENİ FAR PALETİ

Nurdan Gündoğdu - MAY 23, 2018 ÇARşAMBA


KKW’den ışıltılı yepyeni bir far paleti geliyor.

KKW güzellik imparatorluğunun kozmetik kolunun ufukta çok göz alıcı ve parıldayan yeni bir ürüne sahip olacağının müjdesini verelim.

HIGHLIGHTER PALETTE I LAUNCHES IN 2 DAYS AT 12PM PST ONLY AT KKWBEAUTY.COM #KKWBEAUTY

KKWBEAUTY (@kkwbeauty)’in paylaştığı bir gönderi ()

KKW Beauty’nin yeni ışıltılı far paletlerinin renk örnekleri geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Bu yaz parlamak serbest ne de olsa!

Her biri dört farklı renk içeren iki far paleti bulunmakta.

Her iki dörtlü de tüm cilt tonlarına uygunluk göstermekte. Bu yüzden toplam sekiz vurgulayıcı renk tonunun yeterli olacağını söylemek mümkün.

HIGHLIGHTER PALETTE II LAUNCHES IN 2 DAYS AT 12PM PST ONLY AT KKWBEAUTY.COM #KKWBEAUTY

KKWBEAUTY (@kkwbeauty)’in paylaştığı bir gönderi ()

Paletler şeftali, pembe, gül altın, bronz ve inci renklerine sahip olup, şimdiden büyük merak uyandırdı.

24 Mayıs’ı bekleyin.

 

COMING IN 4 DAYS TO #KKWBEAUTY HIGHLIGHTER PALETTES LAUNCH 05.24 AT 12PM PST ONLY AT KKWBEAUTY.COM

KKWBEAUTY (@kkwbeauty)’in paylaştığı bir gönderi ()


Nurdan Gündoğdu

 

 

 

 