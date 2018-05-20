KIM KARDASHIAN WEST’TEN YENİ FAR PALETİ





KKW’den ışıltılı yepyeni bir far paleti geliyor.

KKW güzellik imparatorluğunun kozmetik kolunun ufukta çok göz alıcı ve parıldayan yeni bir ürüne sahip olacağının müjdesini verelim.

KKW Beauty’nin yeni ışıltılı far paletlerinin renk örnekleri geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Bu yaz parlamak serbest ne de olsa!

Her biri dört farklı renk içeren iki far paleti bulunmakta.

Her iki dörtlü de tüm cilt tonlarına uygunluk göstermekte. Bu yüzden toplam sekiz vurgulayıcı renk tonunun yeterli olacağını söylemek mümkün.

Paletler şeftali, pembe, gül altın, bronz ve inci renklerine sahip olup, şimdiden büyük merak uyandırdı.

24 Mayıs’ı bekleyin.



