KIM KARDASHIAN YÜZÜNÜ NASIL KONTÜRLEDİĞİNİ ADIM ADIM ANLATIYOR





Kontür ve aydınlatıcı tanımlarının popülerleşmesini sağlayan; makyaj tekniklerini yakından takip ettiğimiz Kim Kardashian geçtiğimiz günlerde KKW Beauty adını taşıyan kendi makyaj markasını çıkardı. Tabii ki çıkmasından dakikalar sonra tüm kontür ve aydınlatıcı setlerinin tükenmesi bir sürpriz değil.

Yeni ürünlerinin çıkması vesilesiyle Kim Kardashian Instagram’da canlı yayında ürünleriyle birlikte nasıl kontür işlemi yaptığını hayranlarıyla paylaştı.

Dilerseniz aşağıdaki videodan Kim Kardashian’ın 12 dakikalık kontür videosunu izleyebilir; önemli notlar için galerimize devam edebilirsiniz.