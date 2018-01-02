KIM KARDASHIAN’DAN ELEŞTRİLERE SERT YANIT!





Reality Show yıldızı Kim Kardashian; zatürre olan oğlu Saint West‘i hastanede bırakıp Yılbaşı partisine gittiği yönündeki iddialara Twitter’dan yanıt verdi.

“Oğlumu hastanede kaldığı süre boyunca bir dakika olsun yalnız bırakmadım. Orada Çarşamba gecesinden Cumartesi gününe dek kaldık. YILBAŞI PARTİSİ İSE PAZAR GECESİYDİ. İnsanlar; onun çoktan uyumuş olduğu saatte gelmişlerdi.”

şeklindeki Tweet’i ile iddialara cevap veren Kardashian; sözlerini “Sakın çocuklarımla ilgili konularla beni eleştirmeye çalışmayın” şeklinde noktaladı.



