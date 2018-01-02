KIM KARDASHIAN’DAN ELEŞTRİLERE SERT YANIT!

Reality Show yıldızı Kim Kardashian; zatürre olan oğlu Saint West‘i hastanede bırakıp Yılbaşı partisine gittiği yönündeki iddialara Twitter’dan yanıt verdi.
“Oğlumu hastanede kaldığı süre boyunca bir dakika olsun yalnız bırakmadım. Orada Çarşamba gecesinden Cumartesi gününe dek kaldık. YILBAŞI PARTİSİ İSE PAZAR GECESİYDİ. İnsanlar; onun çoktan uyumuş olduğu saatte gelmişlerdi.”
şeklindeki Tweet’i ile iddialara cevap veren Kardashian; sözlerini “Sakın çocuklarımla ilgili konularla beni eleştirmeye çalışmayın” şeklinde noktaladı.
My precious baby boy is so strong! After spending three nights in the hospital & seeing my baby get multiple IV’s and hooked up to oxygen machines, our end of year was challenging. Pneumonia is so scary. I just want to thank every nurse & doctor out there who works so hard around the clock. We are so grateful for you all! He’s home and all better. He’s so resilient I’m sure he will still say the ambulance ride was cool! My strong Saint 👼🏽