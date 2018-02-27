KIM KARDASHIAN’IN ELEKTRİK MAVİSİ MAKYAJINI KENDİNİZE UYARLAYIN





Instagram/Kim Kardashian

Kim Kardashian‘ın Instagram’ından paylaştığı; elektrik mavisi göz makyajının eşlik ettiği son görünümüne bayıldığınızı biliyoruz! Elektrik mavisi eyeliner, mat şeftali dudaklar ve şeftali tonundaki kontürün eşlik ettiği makyajı ise evde uygulamanız oldukça kolay.

Cilt makyajınız için KKW Powder Contour & Highlighter Kit’i kullanabilirsiniz.

Göz makyajı için ise Urban Decay 24/7 Glide-On Eye Pencil/Chaos rengini kullanın. Sonrasında ise Stila Stay All Day Liquid Eyeliner/Cobalt rengiyle ince bir çizgi çekin.

Aynı zamanda bir de neon pembe göz makyajlı bir fotoğraf paylaşan Kim Kardashian’ın makyaj artisti Ariel’in de talimatlarıyla bu görünümü yine kolay bir şekilde yaratmanız mümkün.

Yanaklarınızda KKW Crème Contour & Highlight Kit Sticks ürününü kullandıktan sonra; göz kapaklarınıza Sephora Pro Editorial Palette’in opak Amy tonunu uygulayın.



